Brincar carnaval sem deixar rastros de sujeira e papel nas ruas. Essa foi a ideia proposta pela Escola Integra e realizada pela professora, Ana Cláudia Ângelo que reuniu os estudantes do Grade 3 a para produzir ECOnfetes, um tipo de confete ecológico que aproveita materiais como as folhas de árvores, que não vão poluir o meio ambiente, para garantir um folia sustentável.



FOTO: Escola Integra - Alunas aprendem que o uso de folhas de árvores e plantas ao invés do papel não prejudicam o planeta

A professora conta que os pequenos foram convidados a passar pelo Bosque para escolher folhas, caídas pelo caminho, para a produção de confetes biodegradáveis. Durante o processo, além de trabalharem a coordenação motora fina, as crianças experimentaram diferentes texturas e aromas, provenientes das diversas árvores da escola.



Depois de recolhidas as folhas é só usar furador de papel (para garantir um formato redondinho com o confete tradicional) ou uma simples tesoura para inovar nas formas e ao final, você terá uma montanha de confetes produzidos coletivamente, que além de garantirem a diversão do bailinho, não prejudicam nosso planeta.