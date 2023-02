Seis homens com idades entre 31 a 42 anos foram presos por tráfico de drogas no bairro Progresso, na região Leste de Juiz de Fora, no fim da tarde da última sexta-feira (17). De acordo com a ocorrência, os homens foram abordados durante uma operação policial.

Com os autores, foram encontrados, 68 pedras de crack e três pedras da mesma substância, três barras e uma bucha de maconha, cinco papelotes de cocaína, uma sacola com substância semelhante a cocaína e uma balança de precisão.

Os homens foram presos e levados para a delegacia.

