Um homem de 41 anos foi roubado na manhã desta segunda-feira (20), no bairro Linhares, na região Leste de Juiz de Fora. De acordo com a ocorrência, a vítima foi abordada pelo autor dentro do seu estabelecimento que ordenou que a vítima entregasse toda a quantia de dinheiro. Ainda de acordo com a ocorrência, a vítima teria gritado e se jogado contra o autor. O autor teria tentado tomar chave da motocicleta da vítima que estava estacionada na frente do estabelecimento.

O autor subiu no veículo e apontou a arma em direção a vítima. Populares cercaram o autor, mas o homem conseguiu fugir. Os militares conseguiram localizar o suspeito, que confessou a tentativa de assalto sob a alegação que estava com uma dívida de drogas e estava sendo ameaçado de morte caso não pagasse o valor devido. A vítima esteve no local e reconheceu o autor do crime. Ele foi preso e levado para a delegacia.





Tags:

