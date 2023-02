A Polícia Militar recebeu uma denúncia de que um adolescente de 12 anos teria sido estuprado por um idoso de 69 anos, no bairro Parque Serra Verde, na região Sudeste de Juiz de Fora. O crime teria acontecido na noite da última segunda-feira (20) dentro da casa do suspeito.

De acordo com a ocorrência, uma representante legal da vítima relatou que o adolescente, que teria deficiência psicológica, esteve na casa do autor, onde o idoso oferecia dinheiro ao menor. No dia do crime, o garoto foi abordado pelo suspeito dizendo que iria lhe dar uma pipa. Ao chegarem no local, o autor teria acariciado o menino em várias partes do corpo inclusive íntimas e realizou penetração na vítima.

A PM localizou o autor que negou ter estuprado o adolescente. A vítima foi levada para atendimento médico, onde foi colhido material para a realização de exames. O suspeito e a vítima foram apresentados à autoridade de polícia judiciária e o caso segue para investigação da Polícia Civil.

