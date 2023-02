Um acidente envolvendo um caminhão e um carro de passeio foi registrado no fim da manhã desta terça-feira (21), na BR-267, próximo ao bairro Floresta, em Juiz de Fora. De acordo com os Bombeiros, trata-se de uma colisão entre os veículos.

Ainda de acordo com os militares, o condutor do carro de passeio ficou preso as ferragens e sofreu fraturas no rosto, braço, escoriações pelo corpo e suspeita de fratura no fêmur. Ele foi encaminhado pelo SAMU ao Hospital de Pronto Socorro (HPS). O motorista do caminhão nada sofreu.

Tags:

1001 | acidente | Aeroporto de Congonhas | amg 420 | BR 101 | BR 356 | BR-101 | Corpo de Bombeiros | Geral | helicóptero | Pessoa ferida | Polícia | São gonçalo