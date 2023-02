Dois adolescentes, de 14 e 16 anos, foram apreendidos pelo crime de tráfico de drogas com 100 pedras de crack, armas e munições na noite desta quarta (22) no bairro Sagrado Coração de Jesus, Zona Sul de Juiz de Fora.

De acordo com a Polícia Militar, durante um patrulhamento no bairro os menores, ao verem a viatura da PM, fugiram pulando muros de residências. Eles foram alcançados pelos militares e com eles foram localizados e apreendidos 100 pedras de crack, quatro buchas de maconha, uma faca, duas pistolas calibre 9 milímetros, um revólver calibre .32, dois rádios HT, duas placas de colete, 36 munições calibre 9 milímetros e seis munições calibre 22.

Os menores foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material encontrado na ação.





