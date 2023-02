Dois adolescentes, de 16 anos, foram apreendidos na noite desta quarta (22) no bairro Olavo Costa por um roubo cometido em uma praça do bairro Bom Pastor, Zona Sul de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, duas mulheres, de 23 e 29 anos, estavam sentadas no banco da praça quando foram abordadas pelos menores e mais um suspeito, um deles armado com uma faca, que anunciaram o roubo, usaram de força física para pegar uma mochila com pertences da vítima e fugiram.

Durante o rastreamento imediato da PM, os menores foram localizados no bairro Olavo Costa. Eles foram reconhecidos pelas vítimas e apreendidos pela polícia juntamente com a faca usada na ação. Os materiais roubados não foram recuperados.

A PM segue no rastreamento para localizar e prender o terceiro suspeito que participou da ação criminosa.

