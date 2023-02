Um homem, de 67 anos, foi agredido e roubado por três homens, um de 31 anos e outros dois que não foram idenficados, por desavenças no valor da prestação de serviços dos suspeitos na tarde desta quarta (22) no bairro Borboleta em Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima chegou em sua obra e se desentendeu com o pedreiro, de 31 anos, que estava acompanhado de dois ajudantes. A briga começou após o a valor cobrado pelo homem ser acima do combinado. Diante da insatisfação da vítima, os suspeitos a agrediram com vários socos que a deixaram inconsciente.

Os indivíduos então pegaram o celular da vítima e fugiram do local. O SAMU esteve no local para socorrer a vítima que teve um hematoma no olho direito, um corte na cabeça e uma fratura no nariz. Ela foi encaminhada para o HPS e medicada.

Os suspeitos fugiram e até o momento não foram localizados. A PM segue no rastreamento.





Tags:

134 DP | Agredir | Ameaça | Crimes | Ex-esposa | Faca | Filha | Fuga | Homem | Itupeva | PM | Preso | prisão | Recepção | roubo | Sorocaba | Suspeito