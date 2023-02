Servidores da Cesama foram às ruas do Centro de Juiz de Fora nesta quinta-feira (23) para manifestar contrariedade à proposta de reajuste que oferece a correção inflacionária para a categoria. Conforme o Sindicato dos Empregados nas Indústrias e Serviços de Purificação e/ou Distribuição de Água e Serviços de Esgoto de Juiz de Fora (Sinágua), esse formato não representa ganho real para a categoria.



Segundo o presidente do Sinagua, Ednaldo Sidclei Ladeira Ramos, houve avanço na negociação, uma vez que a prefeita Margarida Salomão acionou o diretor-presidente da Cesama, Júlio César Teixeira, para conversar com o Sindicato. " Na verdade, eles não querem dar ganho real, só querem dar correção inflacionária que não corrige nada. Estamos há sete anos sem ganho real. Da parte da Cesama, eles falaram que não é possível. Por isso, fizemos a manifestação hoje. A categoria não concorda se não tiver ganho real."

Depois da reunião com o diretor-presidente da Cesama, o Sinagua espera que ocorra a abertura para negociações. A expectativa é a de avanço. No entanto, há uma assembleia com os servidores marcada para a segunda-feira (27), onde serão levados os resultados da movimentação. Caso as reivindicações não sejam consideradas, ou o ganho real seja negado, está prevista paralisação, com possível indicativo de greve.

"É sociedade quem paga o nosso salário e não queremos mais do que é direito do trabalhador. De quatro em quatro anos, ela tem o realinhamento que só a correção inflacionária não corrige. É aumento de combustível, de energia, é a depreciação da frota, dos motores. Entendemos isso tudo, mas o trabalhador também vê o seu salário indo embora. O próprio Dieese- Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE)- fala que o salário mínimo hoje tinha que ser mais de R$ 7 mil. significa que a correção inflacionária não é o suficiente", argumenta Ednaldo.

Ele acrescenta que todos os segmentos são afetados por aumentos consideráveis. "Além da energia, dps combustíveis, alimentos, vestuário, calçado, eletrodomésticos, tudo está muito alto . E nós estamos no meio desse rolo compressor. Precisamos que melhore isso. Para a sociedade, esperamos que entenda o nosso movimento, porque não é contra a população. Nosso é movimento é para que a gente tenha recurso, até para investir aqui na cidade. que a própria população também ganha com isso. A gente precisa aprender a lutar. Não podemos ficar de boca fechada, quando estamos sendo oprimidos por um salário muito baixo."

A Prefeitura de Juiz de Fora informou que as negociações salariais entre as comissões da Cesama e do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço de Água (Sinágua) estão em andamento desde janeiro deste ano. Na manhã desta quinta-feira (23) uma comissão com representantes do sindicato foi recebida pela prefeita Margarida Salomão. As negociações continuam entre o sindicato e a companhia.