Uma denúncia de depósito irregular de lixo e entulho foi feita por um morador do bairro Igrejinha, na região Norte de Juiz de Fora, ao Portal Acessa.com

De acordo com o morador da Rua da Estação, vizinhos próximos a casa estão descartando lixo e entulho em frente e ao arredores do imóvel onde ele mora. Ainda de acordo com o denunciante, a situação já se arrasta por muito tempo, o que colabora para a infestação de animais indesejados como cobras, ratos e baratas.

Em contato com a Prefeitura de Juiz de Fora, a Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur) informou que aplica multas em decorrência do descarte incorreto de lixo, o valor para a infração pode chegar até R$6.000. Ainda de acordo com a pasta, é necessário denunciar para que o infrator seja identificado. As denúncias podem ser feitas através do WhatsApp de fiscalização da Sesmaur no número (32) 3690-7984.

Tags:

Campos | Cepop | Descaso | Entulho | Geral | lixo | meio ambiente