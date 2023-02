A MRS realizará uma manutenção na passagem de nível do Bairro Mariano Procópio, Centro. Em função da obra, o trânsito será completamente interditado das 16h do sábado (25) até as 23h59 do domingo (26). O objetivo da intervenção na linha férrea é a melhoria na segurança da operação viária.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), os dormentes de um trecho específico da ferrovia precisam de substituição e em função da complexidade desse trabalho, será necessário interromper a passagem. Por questões de segurança, será impedida, inclusive, a passagem de pedestres pelo local.

A SMU informa que devido à interdição, será necessário realizar o desvio de algumas linhas de ônibus urbano que passam pelo local. Acompanhe abaixo as mudanças que serão feitas durante o período de manutenção:



Linhas 600, 601, 602, 603, 604, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 626, 636, 700, 701, 702, 704, 705, 709 e 737

- Sentido bairro / centro: ...Rua Mariano Procópio, Av. Rio Branco (pista lateral), Rua Barão de Cataguases, Av. Dos Andradas...

Linhas 111, 112, 700, 704 e 705

- Sentido centro / bairro: ... Av. Dos Andradas, Rua Benjamin Guimarães, Rua Prof. Violeta dos Santos, Rua Tereza Cristina, Rua Coronel Vidal, av. Rui Barbosa...

Linhas 600, 601, 602, 603, 604, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 621, 626, 636, 737, 701, 702 e 709

- Sentido centro / bairro: ... Av. Dos Andradas, Rua Benjamin Guimarães, Rua prof. Violeta dos Santos, Rua Bernardo Mascarenhas...