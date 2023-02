Um homem, de 27 anos, e uma mulher, de 29 anos, foram presos pelo crime de tráfico de drogas, com maconha e cocaína, no bairro Nova Era, Zona Norte de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, durante uma batida policial no bairro, após inúmeras denúncias de tráfico no local, os policiais conseguiram localizar oito barras e dois tabletes de maconha, duas porções grandes de cocaína, uma porção grande de maconha, duas balanças de precisão, diversos materiais para embalar as drogas e dois aparelhos celulares.

Os suspeitos foram presos e encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.

