Um macaco-prego foi resgatado de um cativeiro irregular onde era vítima de maus tratos em Juiz de Fora nessa sexta-feira (24) . A Polícia Civil cumpriu um mandado de representado pela delegada Bianca Mondaini, para verificação de uma denúncia. No local foram informados que o animal estava em outro endereço, no bairro Vila Ideal, região Sudeste de Juiz de Fora.

O animal silvestre nativo, da espécie cebus apella, conhecido como macaco-prego, foi encontrado acorrentado pelo pescoço no terraço junto com diversos cães, sem alimento e água disponíveis. A corrente estava presa a um viveiro de grade que dava acesso a um beiral da residência e, segundo a moradora, o animal dormia em alguns tambores cortados presos no alto da parede.

Os policiais identificaram redes sociais criadas para divulgar fotos do animal, exposto a diversas situações irregulares como passeio de Jet Ski, locais públicos com grande trânsito de pessoas, dieta incorreta para espécie e contenção por corrente. O Termo Circunstanciado de Ocorrência foi assinado pela proprietária do imóvel, de 60 anos de idade, e pela filha dela, de 31 anos. O macaco foi encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres de Juiz de Fora (Cetas-JF).

A ação foi desencadeada por policiais civis da Delegacia de Meio Ambiente, unidade que integra a 1ª Delegacia Regional em Juiz de Fora, pertencente ao 4º Departamento da PCMG e apoio de uma bióloga e de uma médica veterinária do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA).

