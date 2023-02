Um homem de 36 anos foi preso pela Polícia Civil no sábado (18), por cometer furtos na Zona Sul da cidade. Ele foi localizado no Bairro Ipiranga, na Zona Sul da cidade, pela Polícia Militar, que deu cumprimento do mandado de prisão preventiva representado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil em Juiz de Fora.

O suspeito, conforme a investigação, atuava furtando residências e estabelecimentos comerciais. Por conta do hábito de praticar crimes escalando as edificações, foi apelidado de "homem-aranha". Os casos em que o sujeito está envolvido estão em apuração na unidade chefiada pelo delegado Luciano Vidal que integra a 1ª Delegacia Regional em Juiz de Fora, pertencente ao 4º Departamento da PCMG.

