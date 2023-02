Um adolescente de 16 anos foi apreendido na última sexta-feira (24) por tentativa de homicídio, em Barroso. Segundo a Polícia Civil, o suspeito teria disparado diversas vezes contra três pessoas em um clube.



Os policiais reforçaram que a ação é um desdobramento da operação Valpurgis, desencadeada no dia 18 de fevereiro, que teve como objetivo reprimir os frequentes conflitos entre gangues dos bairros Josefina Coelho e Santa Maria.



Investigação



Ainda de acordo com a Polícia Civil, no dia do crime, durante o intervalo de um jogo de futsal, o adolescente e o segundo investigado, preso durante a primeira fase da operação, dispararam diversos tiros contra três rapazes, moradores do bairro Santa Maria, atingindo um deles.



Os suspeitos teriam agido em retaliação a uma briga ocorrida durante a Copa do Mundo. Outros dois crimes também são investigados pela Polícia Civil, sendo que todos eles se conectam a um homicídio ocorrido durante o evento “Caminhada Alcoológica”, que resultou no cancelamento antecipado do Carnaval na cidade.



O adolescente apreendido prestou informações à polícia, sendo posteriormente encaminhado ao centro socioeducativo. As investigações seguem visando à completa apuração dos crimes.



