O Grupo Divulgação divulgou nesta segunda-feira (27) a abertura das inscrições para os cursos de teatro, em Juiz de Fora. Serão oferecidas três modalidades: Iniciação ao Teatro, voltada para o público adolescente; Mergulhão Teatral, para universitários e pessoas acima de 18 anos e Workshop de Interpretação para a Terceira Idade, para pessoas acima de 45 anos.



Segundo o Grupo, as matrículas podem ser feitas no Forum da Cultura da UFJF, das 14h às 18h. Estão disponíveis vinte vagas para cada curso. As inscrições seguem até a próxima sexta-feira (3), mas podem ser encerradas antes do prazo, caso haja preenchimento total do número de vagas.



O curso

O curso é direcionado para adolescentes com idade entre 13 e 18 anos. Os estudantes têm a oportunidade de entrar em contato com disciplinas de formação cultural e técnica nos módulos de Treinamento Corporal, Expressão Vocal, Improviso e Prática de Montagem. As aulas terão início no dia 7 de março, com encontros às terças e quintas-feiras, das 16h às 18h.



O público-alvo do curso são universitários e pessoas com mais de 18 anos. Nas oficinas desenvolvidas no Mergulhão Teatral, os alunos são introduzidos nas diversas modalidades da cartografia cênica e participam de um espetáculo aberto ao público.



O curso terá duração de 36 horas, com encontros às segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h às 22h. A oficina será encerrada com a apresentação pública, a ser realizada no Teatro do Forum da Cultura, no dia 31 de março, às 20h30. As aulas começam no dia 6 de março.



Workshop de Interpretação para a Terceira Idade

Em atuação desde 1994, o núcleo do Grupo Divulgação para a Terceira Idade é referência nacional na área. Em dois encontros semanais – às terças e quintas-feiras, das 14h às 16h – os alunos participam de atividades de integração, afeto, preparação dos integrantes com improvisos e conhecimento de cultura teatral.



A prática de montagem inclui a participação em espetáculos abertos ao público. O curso terá início em 7 de março.



O Forum da Cultura fica localizado na Rua Santo Antônio, 1.112, Centro, Juiz de Fora. O telefone é (32) 2102-6306.



