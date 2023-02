Um homem de 44 anos foi preso em Ponte Nova após quebrar vários eletrodomésticos em uma loja no Centro da cidade. De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito teria se irritado por não conseguir trocar uma mercadoria.



Ainda de acordo com a ocorrência policial, a gerente do estabelecimento informou que o cliente solicitou a troca de uma caixa de som, porém, o prazo de 7 dias para troca já havia se encerrado.

O homem foi preso em fragrante e encaminhado para a 5º Delegacia Regional de Ponte Nova. A reportagem entrou em contato com a loja e aguarda retorno.

O Acessa não conseguiu o contato com a defesa do suspeito.

