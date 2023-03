Morreu na manhã desta terça-feira, o ex-prefeito de Juiz de Fora, Saulo Pinto Moreira, aos 100 anos. Ele estava internado na Santa Casa de Misericórdia. A causa da morte ainda não foi divulgada.



Dr. Saulo Pinto Moreira nasceu em 15 de agosto de 1922 em Miracema, no estado do Rio de Janeiro.

Foi eleito em 1972 vice-prefeito de Juiz de Fora, pelo MDB (Movimento Democrático Brasileiro).



Com a renúncia do prefeito Itamar Franco em maio de 1974, que descompatibilizou-se para concorrer ao Senado, Saulo Moreira completou o mandato governando até 1977.

Em seu mandato foi construído o calçadão da Rua Halfeld e completado o prolongamento da Avenida Rio Branco (Garganta do Dilermando).



Ocupou interinamente, em 1993, na presidência de Itamar Franco, o Ministério da Saúde.



O velório será realizado na capela 3 do Cemitério Parque da Saudade e o sepultamento será às 16h.

