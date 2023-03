Um adolescente, de 15 anos, até tentou fugir, mas foi apreendido por tráfico de drogas, com 80 papelotes de cocaína, na noite desta quarta (01) no bairro Jóquei Clube, Zona Norte de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi até a residência do jovem, alvo de denúncias referente ao tráfico e mediante autorização do pai do garoto realizou buscas pela casa e conseguiram localizar dentro de uma pochete 80 papelotes de cocaína e uma bucha de maconha.

O adolescente tentou fugir, mas foi apreendido. Ele foi encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.





FOTO: PMMG - Adolescente é apreendido por tráfico de drogas no bairro Jóquei Clube

