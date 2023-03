Um homem, de 25 anos, foi preso no início da tarde desta quarta (01) com arma e drogas no bairro Sagrado Coração de Jesus, Zona Sul de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, durante uma operação para verificar uma denúncia feita através do 181, referente ao tráfico de drogas, os militares chegaram em um imóvel, alvo das denúncias, que estava com a porta aberta. O suspeito, estava perto da porta e com uma pedra bruta de crack nas mãos.

Os policiais abordaram o suspeito rapidamente e conseguiram localizar e apreender uma submetralhadora calibre 9 milímetros da marca I.N.A com um carregador, 27 cartuchos calibre 9 milímetros, R$670, dois celulares, 25 pedras de crack e três toucas balaclavas pretas.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.

FOTO: PMMG - Homem é preso com drogas e arma em Juiz de Fora

