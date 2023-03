A Prefeitura de Juiz de Fora executa a travessia do Rio Paraibuna nesta quinta-feira(2), instalando uma tubulação em arco sobre dois pontos do curso d'água. Segundo o Executivo, uma das intervenções está ocorrendo na Avenida Garcia Rodrigues Paes, na altura do bairro Barbosa Lage, e é parte integrante das obras da quarta adutora. A Prefeitura destacou ainda que a adutora é composta por 7.500 metros de tubos de grande porte, a nova adutora irá garantir melhor distribuição de água para toda Juiz de Fora pelos próximos 70 anos.

De acordo com a Prefeitura, outra equipe da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) executa a travessia do Paraibuna na altura do número 6.123 da Avenida Brasil, no bairro Santa Terezinha. Na sequência, está prevista ainda a travessia do Córrego Humaitá, no bairro Industrial. Além disso, serão realizados serviços de interligações de redes nas comunidades de Barbosa Lage e Mariano Procópio. A previsão é de que a quarta adutora comece a operar já neste primeiro semestre de 2023.



Obra será alternativa à segunda adutora

Orçada em cerca de R$ 35 milhões, a quarta adutora irá ampliar a capacidade de transporte de água entre as unidades da Cesama e a região central, reforçando o sistema e proporcionando, ainda, maior estabilidade para o abastecimento de toda a cidade. A nova tubulação também será uma alternativa à segunda adutora, construída em 1970, que liga a Estação de Tratamento de Água (ETA) Marechal Castelo Branco ao Centro.

“Com a obra, estaremos menos dependentes da segunda adutora, que, por passar pela Mata do Krambeck, é de difícil manutenção. Desta forma, evitaremos futuros transtornos para a população, pois a nova adutora terá função semelhante à da segunda, porém, contando com uma capacidade de vazão maior, acesso facilitado para reparos, entre outras vantagens. Ela ainda poderá receber a contribuição da terceira adutora, que transporta a água da ETA Walfrido Machado Mendonça. Assim, teremos mais uma opção para levar o volume produzido nas duas estações para a região central”, explicou o diretor de Desenvolvimento e Expansão da Cesama, Marcelo Amaral.

Contando com uma tubulação de ferro fundido, com 1.200 e 900 milímetros de diâmetro, a quarta adutora partirá da Estrada da Remonta, entre a ETA Marechal Castelo Branco e o bairro Parque das Torres, atravessando o Rio Paraibuna até o Acesso Norte, na divisa entre a comunidade de Barbosa Lage e o Colégio Militar, seguindo até Santa Terezinha e cortando novamente o Paraibuna, onde se interligará ao sistema de distribuição da Cesama.