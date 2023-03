Uma mulher, de 36 anos, morreu após ser atropelada depois de uma briga, por um motorista embriagado, de 55 anos, na madrugada desta sexta (03) na Avenida Sete de Setembro no bairro Costa Carvalho em Juiz de Fora. Um homem, de 33 anos, que estava com a mulher na hora, também ficou ferido.

Segundo informações da Polícia Militar, o motorista, com sinais de embriaguez, narrou que estava em um bar bebendo e que ao sair foi abordado pela vítima que vendia um produto inseticida. Ele não quis comprar o produto e a mulher junto com o homem começaram a discutir com ele. O suspeito entrou no veículo e viu a vítima indo em sua direção com uma faca na mão. Ele tentou dar a ré no carro para fugir, mas o casal parou na frente do carro e ele, repentinamente, acelerou. A mulher foi esmagada e morreu no local. Já o homem sofreu escoriações nas pernas e um corte na coxa esquerda. Ele ficou internado no HPS em observação.



A perícia foi ao local e fez o trabalhos de praxe. O corpo da mulher foi removido para o IML para as demais providências.

Ainda, de acordo com a PM, o dono do bar informou que possivelmente as câmeras de segurança de um restaurante em cima do bar podem ter capturado tudo que aconteceu. A faca usada pela vítima foi encontrada e apreendida.

O homem, que realizou teste do bafômetro tendo a embriaguez constada, foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão.





Tags:

acidente | Colisão | Embriaguez ao volante | SJB