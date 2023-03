Faltando pouco mais de um mês para a Páscoa, a empreendedora Isabela Cunha Guimarães, 27 anos, se prepara para o período de produção e venda dos tradicionais ovos de chocolate e outros produtos fabricados a partir da matéria-prima derivada do cacau.

Segundo a empreendedora, os preparativos começaram em janeiro: “Já estou no preparativo com embalagem, planejamento e cardápio desde o início do mês de janeiro. Como é um época com alta demanda, a organização é crucial para que tudo saia com planejado. Estamos na reta final agora com a produção das fotos para lançar o cardápio em breve”.

FOTO: Isabela Cunha Guimarães - Delícias de Páscoa

Isabella destacou que neste período do ano, a loja Mr Lui Confeitaria espera um crescimento de cerca de 60 a 70% nas vendas. Em relação as encomendas, a comerciante informou ao Acessa que o cardápio é liberado com um mês de antecedência, para que o cliente possa se programar e escolher com calma. “Antes disso penso que pode cair no esquecimento”, completa.

Novas apostas

Há 2 anos a empreendedora trouxe a versão de ovo de Páscoa para potes de vidro, uma opção diferente e ideal para presentear. De acordo com ela, sempre faz sucesso com os clientes e agora ficou fixo no cardápio.

FOTO: Isabela Cunha Guimarães - Delícias de Páscoa

Já para este ano, ela aposta em uma nova versão: “e nossa aposta para esse ano sera uma nova versão da nossa famosa bala de coco que será banhada no chocolate nobre. Mas sempre mantemos nossos produtos tradicionais como ovos de colher e sobremesas tamanho família”.

A Páscoa será celebrada no dia 9 de abril.