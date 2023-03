Uma mulher de 46 anos foi baleada no rosto no final da tarde de sábado (04) no bairro São Judas Tadeu. Um dos envolvidos na tentativa de homicídio, um homem de 20 anos, foi preso pela polícia.

Conforme o boletim de ocorrência da PM, o suspeito preso e outro de 21 anos abordou a vítima dizendo que ela estaria devendo dinheiro de droga. Neste momento, um deles deu um soco no rosto da mulher que fugiu correndo e entrou em uma casa do bairro, sendo perseguida pela dupla. Um deles efetuou três disparos de arma de fogo. Um dos tiros atingiu a face da vítima. Eles fugiram a pé do local. Outro morador que estava na casa de 40 anos não ficou ferido.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que encaminhou a mulher para o Hospital de Pronto Socorro (HPS).

A equipe policial realizou rastreamento pela região e prendeu um dos envolvidos. Os trabalhos seguem para localizar o segundo autor.

Tags:

Baleada | BBC demissão apresentador | Copa | Cruzeiro | Eldorado | flamengo | Homicídio | Icaraí | Igreja | Libertadores flamengo inter | Missa | Na Foz | Niterói | Procissão | Sao judas tadeu | Tentativa de Homicídio