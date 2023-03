Três homens de 38, 40 e 52 anos, respectivamente, foram presos na noite de sexta-feira (3), por tráfico de drogas. Por meio de uma denúncia, a equipe da Polícia Militar compareceu ao imóvel onde estavam os suspeitos. Quando a viatura chegou, os autores tentaram fugir. No local foram localizadas e apreendidas 632 pedras de crack, uma bucha de maconha, um caderno de anotações, um celular, um revólver calibre ponto 32 com seis munições, quatro delas intactas e duas picotadas do mesmo calibre e R$ 9.250,40. O grupo foi preso e encaminhado para a Delegacia, para onde também foi enviado todo o material ilícito.



