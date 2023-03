Um homem de 29 anos foi preso na madrugada do sábado (4), por atirar contra uma viatura com quatro policiais de 40, 41, 45 e 51 anos no Bairro Vitorino Braga, Zona Leste. Ele passava em um carro pela Rua São José, quando percebeu a aproximação dos policiais para abordagem. Na sequência, ele fugiu em alta velocidade, atirou contra os policiais e chegou a jogar o veículo contra os militares.

O veículo do infrator foi cercado e os ocupantes o abandonaram. Um deles foi detido, com uma pistola com calibre 9mm, que tinha a numeração suprimida e contava com kit rajada. Além da arma, havia R$1.686,00. O segundo infrator fugiu entrando em um matagal. O autor capturado foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia. Nenhum policial foi ferido durante o ocorrido.





134 DP | Crimes | Fuga | prisão