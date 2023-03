Uma pastelaria foi assaltada manhã dessa segunda-feira (6), no Bairro São Mateus, Zona Sul. Um homem abria o comércio, por volta das 4h33, quando foi abordado por um suspeito armado com faca. Ele anunciou a ação delituosa e levou uma bolsa com um celular, sombrinha e R$6. O sujeito fugiu em direção ao Bairro Santa Cecília, na mesma região.