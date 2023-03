Nesta quarta-feira (8) de 8h às 17h, a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) irá instalar um medidor de vazão na sua estação elevatória de água na Rua João Henriques Vila Leal, no bairro Vitorino Braga. Segundo a companhia, a ação tem como objetivo ampliar o monitoramento remoto do sistema e o controle de perdas da Cesama, reduzindo desperdícios.



De acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora, para a condução dos trabalhos, será preciso interromper o fornecimento de água local, o que pode comprometer o abastecimento nas comunidades de Vitorino Braga, Grajaú, Alto Grajaú, Nossa Senhora Aparecida, Santa Rita, Marumbi, Manoel Honório e Três Moinhos, além das ruas Diva Garcia, no Bairro Linhares, e Luiz Fávero, no Bairro Bom Jardim.

A companhia pede a compreensão da população para que economize água até que os serviços estejam concluídos. A previsão é de que o sistema seja regularizado durante a noite de quarta.



