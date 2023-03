No primeiro final de semana de funcionamento do Restaurante Popular para a população em situação de rua, 698 pessoas puderam se alimentar. De acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora foram servidas 332 refeições no sábado (4) e 366 no domingo (5).

O Restaurante Yeda Duarte Gomes, localizado na Rua Halfeld, 305, Centro, passou a funcionar aos finais de semana e feriados, das 11h às 13h, de forma gratuita, para as pessoas cadastradas e assistidas pelos equipamentos da assistência social do município de Juiz de Fora (Centro de Referência de Assistência Social, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, entre outros).

De acordo com a prefeita, Margarida Salomão, “o projeto final de semana sem fome é mais uma das tantas iniciativas para combater a fome na nossa cidade. Esta ação é para os mais vulneráveis que vinham sendo atendidos muito bem pela Fundação Maria Mãe. Mas a nossa intenção é ampliar esse trabalho com comida boa e de qualidade no restaurante popular. Em Juiz de Fora, a cidade não fecha para quem tem fome”, destacou a prefeita.



