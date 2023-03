A equipe de foguetemodelismo Supernova Rocketry, da Universidade Federal de Juiz de Fora projeta e fabrica todas as partes dos minifoguetes e satélites. O grupo abriu uma campanha no mês de março para lançar projeto de 3Km.

A equipe faz parte de uma modalidade que compete em diferentes categorias, entre elas as de foguetes e de minissatélites. Em agosto deste ano, a organização vai participar da segunda maior competição do mundo nesta prática, a Latin American Space Challenge (Lasc), mas para isso, enfrenta dificuldades financeiras. De produção independente e artesanal, a Supernova Rocketry é vinculada à UFJF e à Agência Espacial Brasileira (AEB).

De acordo com o grupo, durante toda a sua história contou com a ajuda de membros voluntários para criar os próprios projetos. Nesta edição do torneio, a equipe participa na categoria de 3 km de apogeu, altura que o foguete atinge, com um projeto de custo estimado em 15 mil reais. “Das dificuldades, para as estrelas. Aspera é o nome do nosso minifoguete com apogeu de 3000m.

“Astra é o nome da missão.”, diz Gustavo Salgado, presidente da equipe. Sobre a Supernova O time projeta e fabrica todas as partes dos minifoguetes e satélites. Isso gera grande desenvolvimento de membros na área de engenharia e administração. Já possuem inclusive três artigos científicos publicados, e outros em desenvolvimento. Participam frequentemente de mostras e eventos para o público em geral e escolas de ensino fundamental e médio, divulgando a importância da educação, ciência e tecnologia na vida de todos.

Na Latin America Space Challenge (LASC), o grupo participará em duas categorias: Foguete com apogeu de 3000m e satélite PocketQube.

Como ajudar

Para contribuir, basta realizar doações no seguinte link e/ou PIX:

Vakinha: https://www.vakinha.com.br/3514427

Chave PIX: ajudesupernova@gmail.com