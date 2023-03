Um homem, de 44 anos, foi preso na tarde desta segunda (06) após denúncia de venda de armas e munições no bairro Barreira do Triunfo em Juiz de Fora. No local a Polícia Militar localizou cinco armas longas e mais de 100 munições.



Segundo informações da PM, depois de receberem a informação do suposto comércio no local, o Tático Móvel desencadeou uma operação que tinha como alvo o suspeito. Ao chegarem ao imóvel, o homem foi encontrado e informado da denúncia. Ele negou vender ou ter oferecido os armamentos a alguém, afirmando apenas gostar muito de armas. Em seguida, ele indicou aos militares que elas estariam em um quarto, onde foram encontrados três rifles de calibres 22, 28 e 38, uma carabina calibre 38 e uma espingarda calibre 12. Nenhuma delas era registrada. No mesmo cômodo estavam 118 munições de calibres diversos compatíveis com as armas apreendidas.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.



PMMG - Após denúncia, homem é preso por venda de arma no bairro Barreira do Triunfo, Zona Norte de Juiz de Fora

