Um acidente entre um carro e uma moto na Avenida Coronel Vidal deixou o trânsito, na Zona Norte sentido Centro, lento. Segundo informações da Secretaria de Mobilidade Urbana enquanto o motociclista foi socorrido pelo SAMU o trânsito na via fluiu somente em uma pista e que já foi liberado.

No local, a prefeitura de Juiz de Fora está realizando obras de asfaltamento, o que deixou o trânsito ainda mais complicado pela manhã. A previsão é que o trabalho realizado pela EMPAV termine ainda neste fim de semana, de acordo com a PJF.

O estado de saúde do motociclista e nem as causas do acidente foram informados.

FOTO: Renan Ribeiro - Acidente na Avenida Coronel Vidal deixa trânsito, na Zona Norte sentido Centro, lento na manhã desta terça (07)

