Devido à uma alteração temporária na operação ferroviária, alguns trens da MRS poderão circular nos dois sentidos, especialmente no trecho conhecido como Linha do Centro. A medida foi adotada por uma necessidade técnica operacional diante de uma fuga de aterro ocorrida no trecho conhecido como

Ferrovia do Aço, em decorrência das fortes chuvas que atingiram o estado neste ano.



Durante este período de possível circulação nos dois sentidos da linha férrea a empresa reforça, especialmente neste momento, a necessidade de parar, olhar para os dois lados e escutar antes de atravessar uma ferrovia.



A circulação de trens nos dois sentidos foi iniciada nesta segunda (06) e não há data prevista para a normalização da operação. Além de Juiz de Fora a empresa recomenda que as atenções sejam redobradas nas cidades de Alfredo Vasconcelos, Antônio Carlos, Barbacena, Barra do Piraí, Barra Mansa, Barroso, Belmiro Braga, Carandaí, Comendador Levy Gasparian, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Ewbank da Câmara, Jeceaba, Matias Barbosa, Paraíba do Sul, Pinheiral, Ressaquinha, Santana do Deserto, Santos Dumont, Simão Pereira, Três Rios, Valença, Vassouras e Volta Redonda.



Ela também ressalta que, caso seja identificada alguma situação atípica na linha férrea ou possível risco, o relato pode ser feito pelo telefone 0800 979 3636.

Tags:

Circulação | Covid-19 coronavírus pandemia rio de janeiro trens | CPTM | Estação de trem | Geral | Malha ferroviária | Mobilidade | Passageiros | São Paulo | Sinalização | trânsito | Transporte | Trem | Trens | Vagões