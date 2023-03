O Corpo de Bombeiros informou no final da tarde desta terça-feira (7) o retorno da linha 193, que estava com problemas técnicos desde a manha desta terça. Segundo os bombeiros o problema em uma rede de telefonia estava impedindo que as ligações através do 193 fossem direcionadas para a Central.



A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) informou na tarde desta terça-feira que o seu sistema foi restabelecido e que o teleatendimento por meio do número 115 já está funcionando normalmente, bem como os demais telefones fixos da empresa. A rede de telefonia também estava inoperante por conta de problemas técnicos nas operadoras de telefonia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) CISDESTE informou que as ligações para a Central de Regulação, através do 192, estão sendo reestabelecidas aos poucos. Algumas operadoras já estão conseguindo completar as chamadas corretamente.

Até que o sistema seja 100% restabelecido, o número (38) 3016-2484 será mantido, concomitantemente ao 192, para o atendimento da população.

O Acessa entrou em contato a operadora responsável e não houve retorno.



