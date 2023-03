Abre nesta quarta-feira (8) as inscrições para os jogos intercolegiais. De acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora foi realizada nesta terça-feira (7) a reunião com os representantes das instituições de ensino da rede municipal, estadual, federal e privada do município de Juiz de Fora que participarão da 28ª edição dos Jogos Intercolegiais de Juiz de Fora (JIJF).

As entidades estudantis deverão fazer suas inscrições em formulários disponibilizados na plataforma “Prefeitura Ágil” no site da Prefeitura, devidamente assinados eletronicamente pela diretora, diretor, vice-diretora ou pelo vice-diretor da escola.O Executivo destacou que, o desfile de abertura tem previsão para ser realizado no dia 31 de março.

Ao todo, serão 16 modalidades, cinco a mais do que a edição passada, sendo elas coletivas, individuais e paradesportivas. As categorias estão divididas em dois módulos: o Módulo I, infantil feminino e masculino, e o Módulo II, juvenil feminino e masculino. As modalidades são: Atletismo, Atletismo para pessoas com deficiência, Basquetebol, Badminton, Breaking dance, Futsal, Handebol, Judô, Natação, Natação para pessoas com deficiência, Polybat, Queimada, Skate, Tênis de Mesa, Voleibol e Xadrez.

O secretário de Esporte e Lazer, Marcelo Matta, destaca a relevância dos Jogos Intercolegiais para os alunos de Juiz de Fora. “É uma competição extremamente importante para o calendário da cidade, que oferece aos alunos das escolas um primeiro contato com competições esportivas”.

Os Jogos Intercolegiais de Juiz de Fora têm por finalidade promover competições esportivas educacionais para estudantes em idade escolar das instituições de ensino da rede municipal, estadual, federal e privada do município de Juiz de Fora.