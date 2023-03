Um motorista de aplicativo de 34 anos teve o veículo e todos os pertences roubados entre o fim da noite desta terça-feira (7) e a quarta-feira (8). De acordo com o Registro de Evento de Defesa Social (Reds), por volta das 22h12, o condutor recebeu um chamado para uma corrida que partia do Bairro Vitorino Braga, na Zona Leste, em direção ao Bairro Araújo, na Zona Norte.



Quando chegou ao ponto de embarque, o passageiro e um outro homem embarcaram. Ambos estavam armados, um deles com um revólver de calibre 38mm. Eles obrigaram o motorista a conduzir pelas ruas da cidade, até a BR-040, na altura do Fazendinhas de São Pedro. No local, exigiram da vítima a realização de transferências que ao todo somaram R$740. Eles abandonaram a vítima e seguiram com o veículo em direção ao Rio e Janeiro.

O motorista conseguiu identificar um dos suspeitos, um homem de 24 anos, natural de Piraúba, que tem outras passagens pelo mesmo tipo de delito. Além do dinheiro, os autores levaram o carro, os documentos do veículo e do condutor, o celular da vítima, R$158 em dinheiro, uma bíblia, um guarda-chuva e um molho de chaves.









