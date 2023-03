Nesta terça (14) a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) dará início à remodelação de 150 metros de redes de água no bairro Bom Pastor. Os trabalhos da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) estarão focados na Rua Doutor José Batista de Oliveira. A via receberá novos tubos de PVC com 60 milímetros de diâmetro, que irão aumentar a vida útil do sistema e reduzir a necessidade de manutenções.

Para a condução dos trabalhos, será preciso interromper o fornecimento de água local de segunda a sexta-feira, sempre das 8h às 17h, o que pode afetar o abastecimento nos bairros Bom Pastor, Guaruá, Vila Ozanan, Furtado de Menezes e Vila Ideal, além de parte da Avenida Rio Branco, no trecho entre as ruas Renato Dias e Demétrio Francisco, subindo no sentido do bairro Boa Vista. O sistema será religado diariamente, tão logo o serviço esteja concluído, normalizando-se durante a noite.

Além disso, neste mesmo período, o trânsito na Rua Doutor José Batista de Oliveira estará totalmente interditado. Desta forma, a Cesama pede aos moradores que, se possível, retirem seus veículos da via antes do início dos serviços. A previsão é de que a intervenção seja finalizada até o dia 24 de março.

As ações de remodelação de redes de água são realizadas ao longo do ano, seguindo uma programação de prioridades, quando é avaliada a necessidade de troca da tubulação. A análise leva em conta a antiguidade e o desgaste do material, o fato de o dimensionamento da rede já não ser compatível com o número de imóveis atendidos e os transtornos causados aos usuários do sistema, além dos custos de manutenção.

Tags:

#abastecimento | #agua | #Sãogonçalo | abastecimento de água | Afeta água Itu | água | Assentamento da rede de abastecimento de água potável | Bairros região central | Bairros zona norte | Baixa Grande do Ribeiro | Cedae | Cidade Sorocaba | CIS Itu água | Dejorge patrício | Estrada do Arrastão | governador | Interrupção | Interrupção água | Obras adutora | outubro rosa | Pita | Rio do Ouro | Rua Doutor Olavo Lamego | Saae Sorocaba | São gonçalo | Segunda dia 10 | Votorantim | Wilson Witzel