Dois casos de tráfico de drogas foram registrados pela Polícia Militar ao longo a quinta-feira (9). No primeiro, um homem de 21 anos foi detido na noite desta quinta-feira (9), no Bairro Vila Ideal, Zona Sudeste, durante um patrulhamento da Polícia Militar. O jovem era suspeito de venda de entorpecentes na localidade. No endereço, o indivíduo foi flagrado pela Polícia Militar tentando se desfazer de uma arma de fogo. Com ele, foram localizadas uma pistola calibre ponto 380, com 11 cartuchos do mesmo calibre e 12 munições calibre ponto 38. Além de 50 pinos de cocaína, 20 papelotes da mesma substância, uma balança de precisão, R$800, e materiais para embrulhar os materiais ilícitos. O homem e os objetos apreendidos foram encaminhados para a Delegacia.

Mais cedo, por volta das 17h24, um adolescente de 15 anos ao ver uma viatura, no Bairro Jardim Natal, tentou fugir e se esconder dentro da manilha de um córrego. Durante a fuga, o garoto jogou fora uma sacola contendo 67 pedras de crack, 16 pinos de cocaína, seis tabletes de maconha, e R$1.150, 00. O menor foi localizado, apreendido e levado para a Delegacia junto com a mãe dele.





