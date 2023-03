A Polícia Militar registrou cinco casos de tráfico de drogas entre a sexta-feira (10) e o domingo (12), em diferentes bairros e regiões de Juiz de Fora. No Linhares, Zona Leste, um homem de 38 anos foi abordado, após tentar fugir, quando percebeu a aproximação da viatura. Com ele, havia uma bucha de maconha. Na sequência, os policiais seguiram até a casa do suspeito e encontraram outras três buchas da mesma substância e anotações sobre a venda do entorpecente.

Um segundo suspeito, de 18 anos, também foi abordado na localidade. Na casa dele foram encontrados um aparelho celular, materiais para embalar drogas, além de uma balança de precisão e uma sacola contendo 33 papelotes de cocaína, duas buchas de maconha, três pés da planta que produz a substância, e em um tonel, foram localizadas 840 pedras de crack, 149 pinos de cocaína, um pedaço de maconha, 33 papelotes de cocaína e 30 comprimidos de ecstasy. Os dois envolvidos foram presos e encaminhados à delegacia, junto com os materiais arrecadados.



Ainda na Zona Leste, no Bairro Ladeira, um adolescente de 17 anos foi apreendido no sábado (11), depois que tentou fugir da Polícia Militar, que tinha recebido uma denúncia de tráfico no local. Durante a fuga, o rapaz se desfez de 40 pedras de crack. Quando o jovem foi capturado, com ele havia R$106,00. Ele, as drogas e o dinheiro foram encaminhados para a delegacia. No mesmo dia e no mesmo bairro, com apenas quatro horas de diferença, outro adolescente foi apreendido, por volta das 19h11, com 89 buchas de maconha, 60 pedras de crack e R$238,00. Ele também tentou fugir diante da chegada da viatura da PM. Ele foi capturado e levado para a Delegacia.



No Bairro São Benedito, Zona Sudeste, um homem de 19 anos foi detido por realizar venda de entorpecentes em um escadão, por volta das 18h25 do sábado (11). Ele foi encontrado no local carregando uma mochila. Com ele, foram encontrados 38 tabletes de maconha, uma barra da mesma substância, 68 pedras de crack, 80 pinos de cocaína e R$298,55. O rapaz foi preso e encaminhado para a Delegacia

Dois homens de 20 anos e 18 anos foram presos no Bairro Santa Cruz, Zona Norte, na manhã do sábado (11), por volta das 9h45. Por meio de um mandado de busca e apreensão, uma equipe se deslocou até o endereço em que os dois estavam. Quando a viatura chegou, um deles tentou pular para a parte de trás do imóvel para fugir. Ele se machucou e precisou ser encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro (HPS), para passar por procedimento cirúrgico. Durante as buscas, foram encontrados R$2.296,00, cinco rádio-comunicadores, duas bases para os rádios, duas pedras brutas e 52 pedras fracionadas de crack, 20 papelotes de cocaína, seis celulares, duas balanças de precisão, um cartucho calibre ponto 40, uma barra de maconha, duas buchas e 90 tabletes da mesma substância, uma barra de cocaína, 13 frascos de lança-perfume e diversos materiais para embalar as drogas. Os suspeitos foram presos e encaminhados para a Delegacia.



Cinco pessoas foram flagradas em uma operação policial desencadeada no Bairro Santa Cecília, Zona Sul, por volta das 17h04 do domingo (12). Durante o patrulhamento, o grupo apresentava atitude suspeita confirme o registro. Ao ver a viatura, eles fugiram. Um homem de 21 anos e uma mulher de 34 anos foram alcançados. Durante as buscas, foram apreendidas 29 pedras de crack, 10 papelotes de cocaína, quatro telefones celulares, materiais para embalar as drogas e R$ 2.628,00. O homem e a mulher foram detidos e os outro envolvidos conseguiram fugir, porém estão identificados, são três homens de 27, 18 e 19 anos, respectivamente e um adolescente de 16 anos.



No Bairro Vila Ideal, Zona Sudeste, três adolescentes foram apreendidos por tráfico de drogas. Todos eles com 17 anos. Eles foram abordados durante patrulhamento e, com eles, foram apreendidos R$410, 75 pinos de cocaína e 146 buchas de maconha. Eles foram encaminhados para a Delegacia, junto com o material apreendido.

