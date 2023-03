Em Juiz de Fora, a Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) irá comemorar, entre os dias 13 e 17 de março, o Dia Internacional do Consumidor, com a realização de diversas atividades direcionadas à população. De acordo com a agência, neste ano, além da orientação e da distribuição de material educativo e informativo por meio do Procon Móvel e de postagens nas redes sociais da Agência, o Procon irá promover seminário gratuito, nos dias 15 e 16 de março, intitulado “Políticas Públicas para o Superendividamento: Proteção das Vulnerabilidades”.



Segundo a superintendente do Procon/JF, Tainah Marrazzo, “o maior desafio para a defesa do consumidor, na atualidade, é tratar o superendividamento das famílias brasileiras. Juiz de Fora avança pioneira em algumas ações, porque a proteção do vulnerável é pauta de gestão. Não há justiça na fome, na indignidade e na marginalização creditícia. O Estado deve promover a defesa do consumidor, garantindo a efetividade dos direitos previstos.”

O Procon Móvel estará no Calçadão da Rua Halfeld, em frente ao Cine Theatro Central, nos dias 13, 14 e 17 de março, das 9h. às 17h. As postagens educativas, abordando os principais temas relacionados aos direitos e aos deveres dos consumidores, estarão disponíveis nas redes sociais @proconjf e @edcefproconjf.

A inscrição para o seminário é gratuita e realizada pelo link.