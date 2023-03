Dois jovens de 18 anos e um adolescente de 17 anos foram detidos nessa segunda-feira (14) no Bairro Sagrado Coração de Jesus, na Zona Sul. Durante Operação Batida Policial, o trio foi abordado. Eles tentaram se desfazer de um revólver calibre ponto 38, que foi encontrado pela equipe da Polícia Militar, além de duas munições de mesmo calibre e dois celulares. Os dois maiores foram presos e o menor apreendido. Todos foram conduzidos à Delegacia.



No Bairro Jóquei Clube, Zona Norte, um adolescente de 16 anos foi abordado durante patrulhamento, com um objeto debaixo da blusa. Ele foi submetido a revista e um revólver calibre ponto 32 foi apreendido com ele. O rapaz foi conduzido à Delegacia.





