Um jovem, de 18 anos, foi preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, com mais de 400 papelotes de cocaína, maconha, crack e um revólver, neste sábado (18) no bairro Jardim de Alá, Zona Sul de Juiz de Fora.



Segundo informações da Polícia Militar, durante uma operação policial, os policiais abordaram o suspeito e com ele, no momento da abordagem , foi localizado uma bucha de maconha e R$80.

Continuando a ação policial, os militares localizaram na residência do suspeito, atrás do portão de entrada dentro de um tênis 75 papelotes de cocaína.

Os policiais continuaram as buscas dentro da casa do suspeito, que mora com a vó que autorizou a entrada dos militares, e lá eles encontraram o revólver Cal .38, 406 papelotes de cocaína, totalizando 481 papelotes de cocaína, seis cartuchos calibre 38, uma pedra de crack, R$4.442, e um celular.



O jovem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Plantão juntamente com os materiais apreendidos.

