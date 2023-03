A 19º Feira de Flores de Holambra de Juiz de Fora está marcada para acontecer entre os dias 5 e 16 de junho de 2023 e será mantida na Praça da Estação das 8h às 20h. A iniciativa faz parte do calendário oficial da cidade. A feita tem entrada franca, duração de doze dias e recebe um público de aproximadamente 30 mil pessoas, sendo que destes, 20% vêm de cidades vizinhas, o que contribui para o fortalecimento do comércio e turismo local.

A Praça da Estação é o cenário escolhido por ser um espaço tombado pelo patrimônio histórico da cidade e oferece, conforme a organização, um ambiente agradável, familiar e saudável, vegetações de diversas espécies (plantas ornamentais, frutíferas e flores), proporcionando aos usuários, através da visitação, momentos de lazer e bem estar.A Feira é uma realização do Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, tem o apoio da Secretaria de Turismo de Juiz de Fora.



Além da exposição, o público pode adquirir as flores, que terão acesso a uma variedade de 150 espécies de flores, plantas ornamentais, frutíferas e ervas aromáticas a preços acessíveis, de acordo com a organização. Além das plantas, haverá venda de terra, substrato, para que as espécies vendidas continuem belas e saudáveis nas casas dos consumidores.Para quem quiser presentear com flores, a feira também embrulha as flores para presente.



Como tradicionalmente acontece na feira, serão realizados sorteios de orquídeas aos

participantes que adquirirem algum produto.