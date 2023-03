Um trecho da avenida Maria de Almeida Silva, conhecido por ser um ponto irregular de bota-fora de entulho, foi alvo de uma ação, na manhã desta quarta-feira (22) que quase provocou um incêndio de proporções perigosas na região.

Segundo denúncia de moradores, usuários de crack colocaram fogo em três pneus nesse ponto da avenida que logo chamou a atenção pela fumaça e altura das chamas. De acordo com os moradores a intenção seria queimar cobre, material que tem sido frequentemente furtado em Juiz de Fora de vários objetos, públicos e particulares.

Em vários momentos, por exemplo, esses furtos causam queda de energia em determinadas regiões trazendo prejuízos a moradores e comerciantes.



Os moradores da região relatam que já perderam a conta dos problemas provocados nesse trecho da avenida e que é normal ver entulhos de todos os tipos sendo descartados ali. O local fica próximo ao córrego de Santa Luzia onde, há muitos anos, os alagamentos são comuns durante as chuvas na cidade.



A reportagem do Portal Acessa.com entrou em contato com a Prefeitura de Juiz de Fora para saber qual o plano de ação do órgão em relação à esse problema e ainda não teve retorno.



Redes Sociais - Pneus pegam fogo na Avenida Maria de Almeida no bairro Santa Luzia/Teixeiras. Moradores relatam que problema de descarte de entulho irregular é recorrente

