Será discutido na Câmara Municipal de Juiz de Fora em Audiência Pública a possibilidade de atendimento 24 horas às vítimas de violência doméstica, na próxima quinta-feira (23), 15h. O Requerimento, assinado pela vereadora Tallia Sobral (PSOL), reforça a necessidade do atendimento noturno a partir dos dados divulgados pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos.

De acordo com as informações, o Brasil tem 31 mil denúncias de violência doméstica ou familiar contra as mulheres em 2022. A vereadora proponente destaca ainda que a medida é fundamental porque “o horário de maior ocorrência dos casos acontece fora do horário comercial e convencional de funcionamento das políticas públicas de atendimento”.



Para participação na audiência, foram convocadas nove entidades que desenvolvem trabalhos na área de atendimento a vítimas de violência doméstica. São elas: 8M JF, Astra, Conselho da Mulher, Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, Casa da Mulher, Centro Integrado de Atendimento à Mulher (CIAM), Secretaria Especial de Direitos Humanos, Coletivo Pretxs em Movimento, e Movimento Mulheres em Luta.



A audiência será transmitida ao vivo pela JFTV Câmara, canal 35.1, e pelo canal da JFTV Câmara no YouTube.



Participação presencial e virtual



O cidadão poderá participar no Plenário da Câmara Municipal de Juiz de Fora ou enviar seu questionamento ou opinião em texto por meio do WhatsApp, no número (32) 99183-0706. No contato, é preciso se identificar com o nome, bairro e profissão. Seguindo as normas previstas no Regimento Interno da CMJF, o prazo máximo para envio da mensagem é de 30 minutos após o início de cada Audiência Pública.