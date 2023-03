A Prefeitura de Juiz de Fora divulgou nesta quarta-feira (22), que além de oferecer preparo gratuito para vestibulares e concursos ao maior número de alunos, os Cursos Populares para Concursos (CPC), têm ampliado o trabalho para atender a diferentes públicos. Desde 2022, o trabalho com a população em situação de rua tem sido aprimorado e, este ano, o CPC está ofertando aulas, também, no Instituto Maria Mãe, onde mais pessoas em situação de rua estão recebendo aulas de preparação para as provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), exame voluntário e gratuito oferecido pelo Inep a jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de conclusão dos seus estudos na idade apropriada para cada nível de ensino.

Os Cursos Populares para Concursos (CPC) são uma iniciativa gratuita da Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH) da PJF, oferecidos sob a coordenação do Departamento de Formação e Educação Permanente em Direitos Humanos (DFEPDH), por meio dos quais se prevê a promoção de propostas educacionais de forma cidadã. Os cursinhos populares são iniciativas que visam aumentar a educação no município, além de serem uma oportunidade para quem não conseguiu concluir os estudos e, com isso, ampliar as possibilidades no mercado de trabalho.

A coordenadora do CPC, Denise Destro, conta sobre as novas turmas: "Nosso objetivo é a reinserção das pessoas em situações de rua no âmbito educacional, objetivando prepará-las para as provas do ENCCEJA, resgatando, assim, sua cidadania".

Servidores municipais também ingressaram nas aulas do CPC. Neste mês, 68 servidores do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) puderam retornar aos estudos por meio do CPC. As aulas abrangem os níveis de ensino fundamental 1 e 2, além do ensino médio. Os cursos auxiliam no processo de estudo, ofertando aulas de preparação para que os estudantes possam realizar a avaliação do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) e obter êxito para adquirir o diploma, além de turmas de Preparação para Concursos. Dividido em quatro turmas, as aulas são ministradas presencialmente na sede do CPC, na Rua Marechal Deodoro, 230, e no Centro de Apoio da Varrição Central, na Rua Halfeld, 27.