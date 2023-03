Desde às 9h da manhã desta quinta-feira (23) toda a ArcelorMittal, que fica na BR-040 na saída norte de Juiz de Fora, está sem energia.

Segundo a Cemig, um acidente no local, não especificado, danificou um poste e derrubou o sistema de transmissão de energia.

Técnicos da Companhia tentam resolver o problema e a previsão de retorno é para o início da tarde.

Tanto a Siderúrgica quanto a Cemig confirmaram o problema. Em nota, a Cemig informou que a falta de energia na unidade ocorreu em função de desligamento emergencial no circuito , para evitar uma falha em um equipamento que atende a região e para segurança da população. "O desligamento foi previamente comunicado e acertado com a Arcellor Mital. A energia foi reestabelecida às 11h52 e as causas estão sendo apuradas pela Cemig".