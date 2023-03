Uma adolescente, de 17 anos, denunciou um estupro cometido por um homem, de 35 anos, dentro de um quarto de um hotel neste fim de semana em Juiz de Fora.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, a jovem estava com um grupo de amigos, entre eles o suspeito do crime, em uma festa e foram para o hotel dormir.

Ao chegarem ao hotel o grupo pegou dois quartos. A vítima relatou que se trocava para dormir, no quarto em que estava com duas amigas e mais um amigo, quando uma amiga dela a chamou para ir para um outro quarto, pois queria ficar com um rapaz, e afirmou que ela dormiria sozinha em uma cama, tendo em vista que o suspeito não estaria lá, explicando que assim ela ficaria mais confortável. A vítima concordou e mudou de quarto junto com a amiga.

Ela relata que assim que deitou na cama, adormeceu e em determinado momento da noite, ela achou que estava sonhando que havia alguém em sua cama, mas ao se mexer e acordar viu que não se tratava de um sonho e que o suspeito estava se esfregando nela. A jovem relata que acordou assustada e saiu da correndo do quarto.

A vítima relatou que ao chegar no quarto em que estava incialmente sentiu um "melado" entre as pernas e dor na região vaginal. Ela contou aos amigos o que aconteceu e foi tomar banho. O suspeito do crime então foi ao quarto onde a vítima estava querendo conversar e alegando que não havia acontecido nada e que só se esfregaram.

Ainda, segundo o boletim, a vítima relatou que ficou bastante abalada e chorava muito e que o suspeito, mesmo vendo o estado em que ela se encontrava, se recusava a sair do quarto e ficava se explicando, falando que nada aconteceu, e ao mesmo tempo foi pegando objetos dele que estavam neste quarto. A vítima conta que ficou sem entender o por quê dos objetos estarem ali, mas não o questionou. Uma amiga da vítima também confirmou que viu o suspeito pegar os objetos no quarto, mas também não soube dizer como eles foram parar no quarto delas.

Os amigos da vítima conseguiram fazer com que o suspeito saísse do quarto e a deixasse em paz.

No boletim a vítima conta que ficou sem saber como agir e que ligou para um amigo, contando o que havia acontecido e este a orientou a procurar um hospital para os cuidados necessários. Ao chegarem ao Hospital de Pronto Socorro (HPS), a vítima fez os exames necessários e tomou muitas medicações.

Ela também relatou que o amigo que a instruiu a procurar um hospital entrou em contato com um amigo do suspeito e pediu para que o mesmo pedisse para o suspeito realizar os exames de DST's (Doenças Sexualmente Transmissíveis) para poupar a vítima de tomar remédios desnecessários.

O documento relata que o suspeito recebeu o recado e relatou que foi ao HPS para realizar os exames, mas foi informado que eles só poderiam ser feitos em jejum, e por este motivo ele iria procurar um laboratório particular.

Por fim, a vítima relatou que tem todas as conversas com os amigos que estavam com ela e presenciaram o que aconteceu, inclusive com a amiga que a convidou para mudar de quarto, confirmando que o suspeito não estava no local quando ela foi se deitar e de que não se recorda de ter visto ou ouvido qualquer fala ou ato da vítima que autorizasse os atos do suspeito.

A reportagem do Portal Acessa.com entrou em contato com a Secretaria de Saúde para saber sobre o estado de saúde da vítima e aguarda retorno.

Entramos em contato também com o hotel, onde teria acontecido o crime, que informou, por telefone, ter sido pego de surpresa, pois não receberam qualquer reclamação ou denúncia dos fatos e que o check-in e check-out ocorreram normalmente. O hotel também disse que só soube do que havia acontecido em suas dependências dias depois e que só vai se pronunciar de maneira oficial com a autorização do seu jurídico.