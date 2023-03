Em reunião mediada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) realizada nesta terça-feira (28), a Cooperativa Unimed Juiz de Fora e os Hospitais Albert Sabin e Monte Sinai firmaram o compromisso de cumprimento dos contratos e aditamentos vigentes entre as partes até o dia 3 de julho deste ano, inclusive o integral atendimento dos usuários do plano de saúde nas portas de urgência e emergência dos hospitais.

De acordo com o MPMG, durante o período programado de 90 dias, a cooperativa médica e os hospitais realizarão reuniões semanais, com a presença das equipes técnicas e seus diretores, com o intuito de viabilizar os alinhamentos necessários em relação a todos os itens de divergência nos contratos atualmente mantidos, buscando-se a manutenção das parcerias estabelecidas e o fortalecimento da rede de saúde regional.

Segundo o coordenador regional de Defesa da Saúde da Macrorregião Sanitária Sudeste, promotor de Justiça Rodrigo de Barros, o alinhamento alcançado durante as negociações só foi possível em razão do compromisso das partes envolvidas com os cerca de 130 mil segurados e com os médicos cooperados da Unimed Juiz de Fora.

Na reunião de hoje, foi dada continuidade às tratativas iniciadas em audiência realizada no dia 14 de março, quando foi definido o retorno imediato dos atendimentos suspensos pelos hospitais aos clientes Unimed, pelo prazo de 15 dias, possibilitando a continuidade das negociações. A mediação está sendo conduzida pela Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Juiz de Fora, com apoio da Coordenadoria Regional de Defesa da Saúde da Macrorregião Sanitária Sudeste.

