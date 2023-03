Um homem de 45 anos foi assaltado na madrugada desta quarta-feira (29) ao ir realizar uma entrega no Bairro Santa Paula, em Juiz de Fora.



Segundo a vítima, quando deslocou para entrega do pedido, ao chegar no destino não localizou o cliente, logo em seguida foi abordado por dois suspeitos, um deles com arma de fogo, que anunciou o roubo, levando a moto e o celular do motoboy.



Os suspeitos fugiram e até o fechamento desta reportagem não foram localizados.